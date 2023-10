Milano-Cortina: A.Fontana, 'servono soluzioni innovative su sostenibilità, economia e mobilità'

Milano, 2 ott. (Adnkronos) – Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno "una stretta relazione con la sostenibilità, l'indotto turistico ed economico e il sistema della mobilità". Ecco perché occorre individuare "soluzioni innovative" attraverso "dialogo e collaborazione fra attori pubblici e privati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in videocollegamento al convegno 'Lombardia locomotiva d’Italia. Il futuro dei trasporti tra Olimpiadi, turismo e sostenibilità', organizzato da Regione Lombardia, in corso a Milano.

"La Lombardia -afferma Fontana- si appresta a divenire sulla mappa globale il 'luogo dove andare', 'the place to be'". Del resto "la competizione con i grandi centri internazionali e una visione urbanistica di grandi progetti e sempre maggiore attrattività incontra i bisogni di una popolazione sempre più dinamica", con "l'esigenza di garantire spostamenti da e per le città, fra centri e aree periferiche con infrastrutture capaci di collegare l’area urbana ed extraurbana e nuove tecnologie pulite".

"I grandi eventi -rimarca il governatore lombardo- contribuiscono al cambiamento del territorio, alla sua riqualificazione e rigenerazione, impattando su spostamenti e trasporti ed evidenziando ancor più l’interdipendenza dei territori". E dunque "dobbiamo porci nuovi stimoli e obiettivi sempre più sfidanti e sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico; servono dialogo e collaborazione fra attori pubblici e privati, affinché possiamo trovare soluzioni innovative".