Milano-Cortina, Abodi: atleti non portino solo medaglie ma valori

Roma, 30 gen. (askanews) – Con le Olimpiadi di Milano-Cortina “l’Italia è al centro del mondo. Sarà importante non solo raccontarle attraverso le immagini, le storie le voci le esperienze le vittorie e le delusioni di tutti gli atleti in particolari degli italiani, ai quali facciamo l’in bocca al lupo.

Quello che chiediamo non è solo la vittoria o la medaglia ma il comportamento esemplare per i messaggi che dobbiamo mandare perché lo sport sia davvero un elemento educativo e sociale rilevante e le Olimpiadi e Paralimpiadi sono l’eccellenza”.

Così il Ministro dello Sport Andrea Abodi alla presentazione della copertura Rai ai Giochi invernali, con una programmazione che vedrà impegnati Rai 2, Rai Sport, Rai Radio1 Raiplay e Raiplaysound dal 6 al 22 febbraio.

“Una parte rilevante delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi e del loro successo – ha aggiunto Abodi – dipende dallo sforzo produttivo straordinario che Rai sta mettendo in campo. In questi decenni, a partire da Roma 1960, è stata determinante per l’apprezzamento da parte degli italiani dello sforzo sportivo di atleti e atlete. Qui andrà ancora più in profondità e sarà un elemento di orgoglio e il successo che Rai ci garantirà ci so consente di celebrare le olimpiadi più belle della storia e anche le Paralimpiadi che rappresentano per noi ulteriore motivo di attenzione e di interesse”.