Milano-Cortina, Abodi: Brignone speciale, le auguriamo di esserci

Borca di Cadore (BL), 12 dic. (askanews) – “C’è qualcosa che rende speciale Federica Brignone ed è proprio questo suo sentimento che è un corroborante metabolico. Sono convinto che proverà fino alla fine per esserci e per essere competitiva, perché Federica non sa partecipare soltanto, vuole dimostrare di essere migliore anche delle altre”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, a margine del convegno “Il Park Hotel des Dolomites.

La montagna che accoglie da 120 anni” al Th Borca di Cadore.

“Ho letto stamattina che il suo primo sogno è quello di poter essere il portabandiera, noi glielo auguriamo con tutto il cuore. Il secondo sogno, che è strettamente collegato, è quello di vederla in pista”, ha proseguito Abodi. “Dipende tutto dalla sua capacità di soffrire, di recuperare il più possibile. Io credo che la volontà, la determinazione aiutino anche l’organismo a rigenerarsi più velocemente e più efficacemente”. Il ministro ha espresso fiducia per l’intera squadra azzurra in vista dell’appuntamento olimpico. “L’auspicio è che la nostra squadra si possa presentare al meglio delle condizioni. Abbiamo già dei segnali che arrivano dalle varie competizioni delle Coppe del Mondo che tutto sta convergendo proprio sull’appuntamento olimpico. Credo sia importante dimostrare di essere pronti a partire dal 6 febbraio”.

“Questo vale per tutti gli altri atleti e le altre atlete, da Bassino a Tabanelli, tutti quelli che hanno avuto qualche incidente di percorso e stanno cercando di recuperare”, ha sottolineato il ministro. “Questo è un appuntamento storico non soltanto per tutti noi che ospitiamo, per la nazione che si presenta al mondo, ma anche per gli atleti che continueranno le competizioni. Questa però è speciale e quindi esserci è determinante per loro e anche per noi”, ha concluso Abodi.