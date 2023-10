Milano-Cortina: Abodi, 'posizione Governo responsabile su pista bob'

Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – “A poco più di due anni dai Giochi Olimpici e Paralimpici, il Governo ha assunto una posizione logica e responsabile sulla pista di bob, skeleton e slittino prevista nel dossier olimpico a Cortina, comunicando l’indisponibilità di ulteriori risorse finanziarie pubbliche (60 milioni di euro) per realizzare l’opera. Questo è il dato. Abbiamo lavorato in costante, quotidiana, collaborazione con il comitato organizzatore, la Fondazione Milano Cortina 2026, e la società Infrastrutture Milano Cortina, soggetto attuatore delle opere pubbliche relative ai Giochi, inclusa la procedura di affidamento dei lavori della pista, aperta quattro mesi fa, con l’obiettivo di arrivare alla soluzione più sostenibile, da tutti i punti di vista. Non è stata scelta la sede di gara delle tre discipline e nei prossimi giorni, insieme alla Fondazione e a SIMICO2026, il Governo farà ulteriori valutazioni di carattere tecnico sulla base di dati oggettivi". Così in una nota il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.