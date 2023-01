Milano Cortina: al via a Palazzo Lombardia cabina di regia, presente Salvini

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - Sta per iniziare a Palazzo Lombardia, a Milano, la cabina di regia per fare il punto sulle infrastrutture in vista delle olimpiadi di Milano Cortina 2026. La riunione è stata convocata dal Mit guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini....