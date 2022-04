Milano-Cortina: Brignone, ‘quattro anni sono tanti ma Giochi in casa fanno gola’

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – “Obiettivi? Quattro anni sono tanti. Per me è importante lavorare anno per anno. Sono ancora giovane, una ragazzina, ho lavorato talmente tanto in questi anni che non ho problemi e sono fortunata di aver fatto questo tipo di lavoro.

Dall'altra parte dobbiamo metterci 13 edizioni di Coppa del mondo ad alto livello, quattro edizioni olimpiche e altrettanti mondiali”. Lo ha detto Federica Brignone dopo l’incontro al Quirinale con Mattarella parlando del suo futuro è dei Giochi di Milano-Cortina 2026. “Il mio obiettivo é stagione per stagione, fissare degli obiettivi e motivarmi per fare un bel lavoro ed essere ad alto livello. Se non lo fossi non sarebbe possibile porsi degli obiettivi. L'olimpiade in casa fa gola.

Lavorando cosi sarà un modo per arrivarci, in qualsiasi modo ci sarò da atleta o non da atleta e sarò orgogliosa di esserci", ha aggiunto Brignone.