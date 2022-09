Milano-Cortina: Conte, ‘vigileremo per evitare speculazioni**

Milano, 7 set. (Adnkronos) – "Nel Conte 1 sono io che ho firmato per le Olimpiadi Milano-Cortina. Quando si dice che l’M5s è il movimento dei no" risponde che "abbiamo detto tanti sì". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, commentando in un punto stampa al mercato di Baggio di Milano le critiche do Beppe Grillo alle "Olimpiadi del cemento".

"Che nessuno però pensi che queste Olimpiadi diventino occasione, come sempre accade quando ci sono progetti pubblici importanti e strategici, per realizzare interessi di gruppi privati", ha ammonito Conte, assicurando: "Quindi vigileremo e lavoreremo, affinché non ci siamo speculazioni cementizie su un progetto che invece deve servire a dare grande prestigio all’Italia".

"Se c’è da fare il rinnovamento di impianti sportivi benissimo, ma nessuno ne approfitti per fare speculazioni di basso conio", ha concluso l’ex presidente del Consiglio.