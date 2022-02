Milano-Cortina: Di Centa, 'saranno le Olimpiadi del sorriso, finalmente ci guarderemo in faccia'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Quelle di Milano-Cortina saranno le Olimpiadi del sorriso: finalmente potremo guardarci tutti in faccia, senza mascherina". Lo dice all'Adnkronos Manuela Di Centa, appena sbarcata a Malpensa da Pechino insieme alla bandiera olimpica: "oggi è un momento bellissimo, e questa bandiera è arrivata accompagnata da medaglie meravigliose.

Da oggi l'entusiasmo e la consapevolezza di tutta la squadra italiana di Milano-Cortina potrà dare il via al grande lavoro che ci aspetta: tutto il mondo vuole venire in Italia nel 2026, da oggi inizia il nostro impegno".

A Pechino sono state Olimpiadi "difficili per via delle restrizioni, una libertà limitatissima che non ha consentito di fare quel che si fa di solito: visitare il paese ospitante. Ma è stato un risultato miracoloso e lo sport ne è uscito alla grande: complimenti alla Cina e anche a tutti noi che siamo riusciti a gestirci così bene.

Immagino già tra quattro anni tutta la gioia, l'entusiasmo, i sorrisi e le bellezze del nostro paese, da quelle naturali a quelle gastronomiche, e tutti che potranno godersele", conclude.