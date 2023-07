Milano-Cortina: Floridia (Avs), 'pista bob pasticcio frutto di incapacità'

Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - "Nella gestione dei preparativi per i Giochi Olimpiadi Milano-Cortina, il Governo Meloni si dimostra sempre più disorganizzato e impreparato. La pista bob 'Eugenio Monti' di Cortina, un’opera altamente impattante dal punto di vista ambientale...

Roma, 14 lug. – (Adnkronos) – "Nella gestione dei preparativi per i Giochi Olimpiadi Milano-Cortina, il Governo Meloni si dimostra sempre più disorganizzato e impreparato. La pista bob 'Eugenio Monti' di Cortina, un’opera altamente impattante dal punto di vista ambientale, provocherà anche perdite economiche per ben 2 milioni nei primi 6 anni di attività, che graveranno sulle casse del Comune di Cortina. Altro che enormi utili di gestione. Questo è un vero pasticcio frutto di incapacità e testardaggine". Così la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia.

"Per contenere i dannosi effetti ambientali, da tempo abbiamo proposto dei siti alternativi per lo svolgimento delle gare di bob, skeleton e slittino, così come di coinvolgere maggiormente le realtà territoriali nelle decisioni che riguardano grandi opere. Appelli rimasti ovviamente inascoltati. Chiediamo con forza – aggiunge – un'organizzazione dei Giochi competente, che rispetti i requisiti di sostenibilità ambientale e economica, che il nostro Paese si è impegnato a osservare anche nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale. Tutto il resto è lesivo della nostra credibilità internazionale".