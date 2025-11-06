Milano-Cortina, i reparti speciali della polizia testano le emergenze

Roma, 6 nov. (askanews) – In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, i Reparti Speciali della Polizia di Stato hanno svolto attività esercitativa-addestrativa a Milano e a Roma, rispettivamente presso lo stadio di calcio “Giuseppe Meazza”, e negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Obiettivo, testare efficacia e rapidità di attivazione delle procedure per gestire le emergenze e il coordinamento con le altre forze di polizia, del comparto difesa e con soggetti pubblici e privati.

A Milano è stato simulato un attacco terroristico durante una visita di turisti nel museo del San Siro Stadium, con l’intervento degli uomini del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) che hanno fatto irruzione, neutralizzando la minaccia. (All’esercitazione hanno partecipato, tra gli altri, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia – AREU, la Croce Rossa Italiana, la A.N.P.A.S. e la Croce Bianca).

A Roma, sono stati simulati interventi rapidi e coordinati per far fronte a un attacco multiplo e complesso: da soggetti ostili infiltrati in aree pubbliche, fino alla difesa e messa in sicurezza dei velivoli di linea in sosta sulla pista aeroportuale.