Milano-Cortina, il Comitato lancia il progetto Young Reporters

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Aperte dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 la selezione per individuare due ragazze e due ragazzi tra i 18 e i 24 anni da coinvolgere nel programma Young Reporters dell’International Olympic Committee. E', sottolinea il Comitato, "un’occasione unica che consentirà ai profili individuati di vivere i Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024 (Corea del Sud) da una prospettiva assolutamente esclusiva, seguendo una formazione specialistica sui vari aspetti del giornalismo sportivo e su come coprire eventi importanti come i Giochi Olimpici".

Per partecipare alla selezione il Comitato avverte che c'è tempo fino al 31 marzo 2023. La valutazione finale dei migliori profili verrà curata dall’International Olympic Committee che, tra i quattro finalisti indicati da Milano Cortina 2026, ne sceglierà due. I vincitori vivranno un’esperienza irripetibile dal 19 gennaio al 1° febbraio 2024 come protagonisti del racconto – fotografico, social e video – dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon. A stretto contatto con i rappresentati di Ioc, potranno seguire moduli specifici dedicati a scrittura, foto, video, radio e social media. Regolamento e dettagli sull’iniziativa: https://milanocortina2026.olympics.com/youngreporters