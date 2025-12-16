Milano Cortina, la fiamma olimpica sfida la pioggia in Sicilia

Caltanissetta, 16 dic. (askanews) – La fiamma Olimpica è in Sicilia e in queste ore sta sfidando l’intensa pioggia che si sta abbattendo sull’Isola. Nel primo pomeriggio, passando di mano in mano, la torcia Olimpica è arrivata a Caltanissetta, nel cuore della Sicilia, durante un violento acquazzone che non ha spento il calore dei 22 fra tedofori e tedofore che hanno avuto l’onore di trasportare la fiaccola per le vie della città.

Fra i tedofori, c’era anche l’ex pesista olimpionico Mirco Scarantino, ma anche Alessandro, una delle migliaia di persone che si erano candidate sul sito ufficiale dell’organizzazione, sperando di essere selezionate. Lui è uno dei 10mila e uno scelti per il viaggio della fiamma: “Sono studente e, per passione, da quando ero piccolo, gioco a calcio e seguo una scuola di gioco del calcio”, racconta. “Ho fatto qualche campionato dilettantistico e poi ho giocato qualche anno nella squadra del mio paese”.

Dopo aver attraversato tutto il capoluogo nisseno la torcia olimpica ha proseguito il suo viaggio verso Agrigento, capitale italiana della Cultura 2025, dove si conclude l’undicesima tappa del viaggio verso Milano Cortina 2026