Milano-Cortina: Majorino, 'si faccia chiarezza su tempi opere, rischiamo figuraccia'

Milano, 30 dic.

(Adnkronos) – "Faccio mie le parole del segretario del Pd di Sondrio, Michele Iannotti. Attilio Fontana deve fare chiarezza sui tempi e modi di realizzazione delle opere per Milano-Cortina 2026". Lo afferma il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.

"Pochi giorni fa -spiega Majorino- Salvini e, di conseguenza, Fontana hanno ammesso il ritardo nella realizzazione di infrastrutture fondamentali per la buona riuscita delle Olimpiadi invernali e per lo sviluppo della Regione.

Nel giugno scorso il sottosegretario Antonio Rossi aveva confermato la realizzazione degli interventi nei tempi previsti. A distanza di soli sei mesi viene fuori la verità. Secondo Salvini neanche la tangenziale di Tirano, opera inserita nel dossier olimpico, progettata addirittura nel 2004 e finanziata da anni non riuscirà ad essere realizzata prima dell’avvio dei giochi. Fontana ha minimizzato dicendo che si farà di tutto per realizzarla in tempo. Chi ha ragione tra Fontana e Salvini?.

La situazione è presto detta: la Lombardia rischia una brutta figura a livello internazionale se quelle opere inserite nel dossier olimpico non saranno realizzate in tempo. E Fontana e Salvini non avranno alcuna scusante: al governo di Regione Lombardia c’erano loro".

Per Majorino è quindi "necessaria la massima chiarezza sui tempi di realizzazione delle opere legate alle Olimpiadi invernali con un ascolto attento e preciso dei territori interessati, diversamente da quanto compiuto sino ad oggi da Fontana.

Con le Olimpiadi invernali -avverte- ci giochiamo l’immagine a livello internazionale. E non possiamo permetterci errori. Con la mia presidenza cambierò passo, come si fece a Milano con la Giunta Pisapia, che raccolse le indecisioni e gli errori dell’amministrazione Moratti su Expo 2015. Due prove di come il centrodestra al governo non sappia portare a termine i progetti".