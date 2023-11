Milano-Cortina: Malagò, 'con legislatura di 5 anni non ci sono alibi'

Roma, 21 nov. – (Adnkronos) – "Da quando abbiamo preso le Olimpiadi siamo al quinto governo, adesso sulla carta dovrebbe esserci una legislatura piena. Non ci sono alibi". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto al Social Football Summit a Roma."Noi per organizzare i giochi di Milano-Cortina non abbiamo ricevuto un euro -aggiunge il numero uno dello sport italiano-. Dal governo arrivano 3 miliardi e 400 milioni per fare tutto. Da noi non c'è pianificazione, c'è sciatteria. Ci deve essere un'unica cabina di regia per pianificare i prossimi anni rispettando l'ambiente e valorizzando l'esistente. A quel punto lo sport può avere speranza per essere ai vertici del mondo ed essere strumento di lavoro".