Milano-Cortina: Malagò, ‘difendiamo struttura e bid al 100%, correttezza e onestà intellettuale’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Milano-Cortina 2026? A memoria c’è sempre stato qualcosa di diverso rispetto alla partenza di un’Olimpiade. Ad esempio Tokyo: un giorno abbiamo scoperto che le gare della maratona e della marcia non erano più a Tokyo ma sarebbero state a Sapporo, questo perché si è ritenuto che la salute degli atleti non sarebbe stata quella corretta, a noi è andata bene perché abbiamo vinto due medaglie d’oro nella marcia.

Come il presidente del Comitato organizzatore a pochi mesi dalla manifestazione ha rassegnato le dimissioni per delle battute non ‘politically correct’. Il presidente del Comitato Olimpici si è dovuto dimettere per un’inchiesta che lo ha coinvolto. Devo dire però con franchezza che noi difendiamo struttura e bid al 100%, per un fatto di correttezza e onestà intellettuale. Devono passare sul mio cadavere perché ho preso un impegno su chi ha dato fiducia”.

Lo ha detto il presidente del Coni e membro del Cio Giovanni Malagò, in un’intervista all’Adnkronos.