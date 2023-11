Milano-Cortina: Malagò, 'impegno comune con Parigi 2024 per tregua olimpica'

Roma, 22 nov. – (Adnkronos) – "La risoluzione della Tregua Olimpica rappresenta da sempre un momento chiave nel percorso che conduce ai Giochi. E mai come in questo periodo in cui la comunità internazionale è chiamata a confrontarsi con nuovi scenari particolarmente complessi. A nome del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 esprimo pertanto grande apprezzamento per il progetto della Tregua Olimpica presentata dal Governo francese, in collaborazione con l’IOC, l’IPC e il Comitato Organizzatore dei Giochi di Paris 2024 all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite". Lo dichiara in una nota Giovanni Malagò, Presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026. “La stretta collaborazione tra le rappresentanze diplomatiche di Italia e Francia sul tema –aggiunge Malagò – conferma, anche in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, l’impegno comune per la promozione attiva della Tregua Olimpica nel periodo in cui i Giochi si svolgeranno in Europa. Come Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 ci prepariamo a raccogliere il testimone dai Giochi di Parigi 2024 e a confermare l’impegno della nostra Comunità nazionale e sportiva a favore della Pace in linea con gli auspici promossi dall’intera Unione Europea".