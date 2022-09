Milano-Cortina: Malagò, 'su nomina ad non ci sono novità ma sono fiducioso'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Ad Milano-Cortina? Non ci sono novità. Ci siamo sentiti, come facciamo tutti i giorni, non so se sono un inguaribile ottimista, ma sono fiducioso che si trovi a breve una soluzione". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del VII Trofeo Coni, parlando della nomina dell'ad di Milano-Cortina.

"Rischio di slittamento decisione? Non entro nel merito delle questioni politiche. Il nostro Paese, è un dato di fatto, è in un contesto congiunturale e storico molto particolare, ma mi sembra che onestamente la decisione non riguardi il mondo dello sport. Nomi? Magari non c'è ancora un nome ma io sono ottimista", ha aggiunto Malagò.