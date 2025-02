Milano Cortina, Malagò: molto colpito dall'attenzione di Meloni

Milano, 6 feb. (askanews) – “Ero presente all’incontro, mi ha colpito molto favorevolmente l’attenzione della premier Meloni a tutta la tematica delle Olimpiadi, con un grande livello di concentrazione su temi e numeri. È giusto, lei rappresenta il Governo, rappresenta all’estero il livello di aspettative che ci sono, penso che, sotto ogni punto di vista, vuole dimostrare non solo di essere totalmente coinvolta, ma anche di essere ‘committed’ per realizzare al meglio queste Olimpiadi”. Lo ha detto il presidente del comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, all’evento “One year to go”, a un anno dall’inizio delle gare, riferendosi all’incontro di ieri a Palazzo Chigi tra il presidente del Cio, Thomas Bach, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.