Milano-Cortina, Mattarella agli atleti: Italia vi guarda, una vetrina

Roma, 22 dic. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli atleti azzurri in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina e ha consegnato la Bandiera italiana agli Alfieri della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone, e agli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel.

“Queste Olimpiadi e Paralimpiadi saranno una vetrina per l’Italia”, ha detto Mattarella.

E rivolgendosi agli atleti: “Questa cerimonia è sempre coinvolgente. Ma quest’anno riveste un significato ancora più grande, perché siamo noi a organizzare Olimpiadi e Paralimpiadi. Vi riversiamo la nostra cultura, la nostra amicizia, la nostra ospitalità. E l’Italia come alcuni di voi hanno detto già, sarà con voi interamente”.

Il capo dello Stato ha ricordato anche i valori legati ai Giochi. “In questo tempo difficile sarà molto importante il messaggio di pace, di solidarietà, di amicizia, che sarà espresso da Olimpiadi e Paralimpiadi; e sarà importante la diffusione di questo messaggio da parte vostra e di tutte le atlete e gli atleti che, con voi, saranno impegnati in Olimpiadi e Paralimpiadi”.

Tra i presenti al Quirinale, tecnici, dirigenti, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Da Mattarella un saluto speciale a Federica Brignone, rientrata in pista dopo l’infortunio in tempo per le Olimpiadi: “Siamo lietissimi di vedere Federica Brignone nuovamente pronta e determinata. Quando ci siamo sentiti mesi fa al telefono, contavamo su questo ed è un piacere vederla in queste condizioni” ha detto Mattarella.