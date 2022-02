Milano-Cortina: Razzoli, 'Giochi saranno un successo, alla fine ci invidieranno tutti'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Milano Cortina 2026? Mi piacerebbe tantissimo fare i prossimi Giochi, ma ahimé smetto poco prima di sciare, un vero peccato perché fare le Olimpiadi in casa è un'altra cosa". Lo dice all'Adnkronos Giuliano Razzoli, rientrato dai Giochi di Pechino 2022 "abbastanza soddisfatto, mi sono difeso bene su quella neve strana".

I prossimi Giochi in Italia "saranno un successo -pronostica-, abbiamo in nostri difetti nell'organizzazione ma alla fine siamo sempre bravi a fare certe cose e ce la facciamo sempre: grazie alle persone che si daranno molto da fare dando il massimo. L'unico difetto è che i team si perderanno una bella mangiata qui in Emilia-Romagna, ma magari possiamo invitarli, anzi glielo dirò quando sarà il momento".

Razzoli trova anche "sensato dividere le gare tra Milano e Cortina: l'idea è di riutilizzare gli impianti esistenti, migliorandoli e pensando al loro utilizzo successivo: di questi tempi non bisogna sprecare ma migliorare quel che c'è".

In che ruolo potrebbe partecipare? "Non lo so e non ci penso, neanche ne ho parlato con Roda: adesso sono concentrato solo sugli sci, ma di sicuro voglio esserci".