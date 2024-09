Milano-Cortina: Sinner, 'uno dei giorni preferiti? 25 dicembre, vado a sciare con amici e famiglia'**

Roma, 19 set. - (Adnkronos) - "Uno dei miei giorni preferiti? È il 25 dicembre. Con i miei amici e la famiglia facciamo sempre un gruppo per andare a sciare. Si tratta di un giorno speciale che mi dà forza, mi ricarica". Lo ha detto il tennista Jannik Sinner, Ambassador ...

Roma, 19 set. – (Adnkronos) – "Uno dei miei giorni preferiti? È il 25 dicembre. Con i miei amici e la famiglia facciamo sempre un gruppo per andare a sciare. Si tratta di un giorno speciale che mi dà forza, mi ricarica". Lo ha detto il tennista Jannik Sinner, Ambassador del programma Team26 nel corso dell'evento dedicato alle volontarie e ai volontari di Milano Cortina 2026. "Nelle Olimpiadi è come nel tennis – ha aggiunto – senza volontari non c'è l'evento: bisogna fare capire che il loro lavoro è davvero importante".