Milano-Cortina: Wierer, ‘quattro anni sono tanti, biathlon sport complicato’

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – “È stata una stagione con un po' più di difficolta ma l'obiettivo è stato centrato con la medaglia individuale a Pechino. Sono contenta, con il Covid non era proprio una stagione facile. Ho fatto delle belle gare e vinto la tappa di casa ad Anterselva.

Quattro anni a Milano-Cortina? Sono tanti. Nella vita di un atleta possono succedere tante cose, la vita da atleta non è eterna, dipende dalle motivazioni, la testa, il fisico e devi essere fortunato di non farti male. È lontano”. Lo ha detto la biathleta azzurra Dorothea Wierer bronzo a Pechino dopo l’incontro al Quirinale con Mattarella. “Il prossimo anno? Aspetto per decidere, sono ora un po’ stanca, vado in ferie e ci penso.

Poi vediamo. Ogni atleta ha il suo percorso e i suoi anni di vita da atleta. Il biathlon è uno sport complicato”, ha concluso la Wierer.