Milano-Cortina: Zaghini (C. Grana Padano), 'orgogliosi di essere parte di Giochi 2026'

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Sport, alimentazione e cucina d’autore: questi i grandi temi protagonisti dell’evento di Grana Padano, tenutosi oggi allo stand del Consorzio Tutela in occasione di Tuttofood, la manifestazione dedicata all’intera filiera agroalimentare, in corso a Mil...

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Sport, alimentazione e cucina d’autore: questi i grandi temi protagonisti dell’evento di Grana Padano, tenutosi oggi allo stand del Consorzio Tutela in occasione di Tuttofood, la manifestazione dedicata all’intera filiera agroalimentare, in corso a Milano. L’incontro ha rappresentato un’occasione per celebrare il recente accordo stretto con il comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, grazie anche all’intervento di nomi prestigiosi del panorama sportivo-istituzionale, dell’alta cucina italiana, oltre che di figure esperte legate al mondo dell’alimentazione e del benessere.

A rimarcare l’importanza di questa partnership la partecipazione del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, che ha preso parte all’incontro al fianco del presidente del Consorzio Tutela Grana Padano Renato Zaghini e del direttore Stefano Berni: "È importante celebrare con eventi come quello di oggi la solida partnership tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e il Consorzio Grana Padano -ha dichiarato Malagò-. Una collaborazione che non parla solo di un rapporto indissolubile, ovvero quello tra sport e alimentazione, ma che descrive in maniera chiara quanto l’elemento sportivo sia in grado di creare forti legami con un’infinità di settori. Oggi, per fare un esempio, l’intesa tra le due realtà è stata rappresentata attraverso un linguaggio diverso, quello dell’alta cucina, prova della fantastica trasversalità del mondo dello sport".

"Nel ricco palinsesto di appuntamenti che si susseguono al nostro stand di Tuttofood -ha aggiunto Zaghini- questo momento conviviale rappresenta la punta di diamante di un percorso che ci vede sempre più connessi con il territorio, lo sport, l’alimentazione e l’alta cucina. Da ambasciatori del gusto italiano con la nostra Dop più venduta nel mondo, siamo orgogliosi di essere parte di un evento unico e irripetibile come i XXV Giochi olimpici invernali" . La partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026 "dimostra la comunione di intenti e la profonda condivisione dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che ispirano il Consorzio Tutela Grana Padano e il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026", ha sottolineato il direttore del Consorzio, Berni.