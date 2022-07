Milano-Cortina: Zaia-Fontana-Sala, 'disponibilità governo ad entrare in governance come per Expò'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Il governo potrebbe entrare nella governance delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. Anzi, sarebbe pronto a farlo stando all'incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi. "Abbiamo chiesto al governo di entrare nella fondazione, Draghi ha aperto a questa ipotesi", assicura il governatore lombardo Attilio Fontana lasciando la sede del governo.

"Tutti capiscono che è un'opportunità – gli fa eco il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – come per il modello Expo e confido facciano riferimento a quello, dove c'erano rappresentanti anche del Mef nel Cda, e questo è davvero importante per noi". Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, dal governo "c'è la disponibilità al dialogo per un ingresso importante, spero ne conseguano provvedimenti".