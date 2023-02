Milano-Cortina: Zaia, 'il 27 febbraio riunione in Veneto con governo su garanzie'

Milano-Cortina: Zaia, 'il 27 febbraio riunione in Veneto con governo su ...

Milano-Cortina: Zaia, 'il 27 febbraio riunione in Veneto con governo su ...

Milano-Cortina: Zaia, 'il 27 febbraio riunione in Veneto con governo su ...

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - "Faremo una riunione con Matteo e gli altri ministri il 27 febbraio in Veneto, dopo quella già fatta in Lombardia, sul tema delle garanzie" per le olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante l...