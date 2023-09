Milano-Cortina: Zanella (Avs), 'su pista bob Abodi venga a riferire in Parlamento'

Milano-Cortina: Zanella (Avs), 'su pista bob Abodi venga a riferire in P...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "È sconcertate ritrovarsi a dare battaglia contro una dannosa, devastante e stupida pista da bob che sembra al centro dei Giochi olimpici del 2026. Dopo tutto quello che la crisi climatica sta provocando, anziché andare avanti, si va indietro. Dopo le perplessità espresse dallo stesso Malagò – ‘sono emerse criticità’, ha detto – sarebbe bene che il ministro dello Sport Abodi venisse a riferire in Parlamento. È una vicenda molto importante che non va lasciata a decisioni solo locali. Il presidente Zaia, peraltro, è uno sponsor della pista, non ha saputo che anche Magalò ha dubbi?". Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.