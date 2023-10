Milano-Cortina: Zoeggeler, 'spero si possa ripristinare Cesana, estero occasione persa'**

Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - "Ieri è stata una giornata nera per lo sport e per l'Italia. E' stato un vero peccato aver rinunciato a costruire la pista di bob, slittino e skeleton a Cortina. E' una brutta notizia soprattutto per gli atleti e per i giovani che praticano qu...

Roma, 17 ott. – (Adnkronos) – "Ieri è stata una giornata nera per lo sport e per l'Italia. E' stato un vero peccato aver rinunciato a costruire la pista di bob, slittino e skeleton a Cortina. E' una brutta notizia soprattutto per gli atleti e per i giovani che praticano queste discipline che saranno costretti a stare via dall'Italia per tanti mesi all'anno per allenarsi e per fare le gare". Così all'Adnkronos il bicampione olimpico di slittino e attuale direttore tecnico della nazionale italiana, Armin Zoeggeler.

"Sfumata l'occasione Cortina, dal mio punto di vista il posto ideale per costruire una pista, spero si possa ripristinare la pista di Cesana Pariol, sede dei Giochi di Torino 2006 -prosegue Zoeggeler-. Mi sembra però che la politica sia poco convinta a seguire questa strada, speriamo cambino idea, andare all'estero in Austria o in Svizzera sarebbe un'altra occasione persa".