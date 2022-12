Milano: cresce villaggio life science Mind, arrivano Fadoi, Extend e Diesse

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Lendlease, gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, responsabile dello sviluppo privato di Mind innovation district in partnership con Arexpo, rende noto di aver firmato accordi vincolanti con Fadoi, Extend e Diesse per la loc...

(Adnkronos) – Lendlease, gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, responsabile dello sviluppo privato di Mind innovation district in partnership con Arexpo, rende noto di aver firmato accordi vincolanti con Fadoi, Extend e Diesse per la locazione di circa 600 metri quadri all’interno del Mind Village, dove hanno già preso sede nei mesi scorsi con uffici e laboratori Astrazeneca, Rold, Illumina e Bio4dreams.

Secondo gli accordi le tre realtà si insedieranno entro giugno 2023 nell’area nord del Village, la porzione di sviluppo da oltre 10.000 metri quadri a nord del decumano in cui sono in corso di riconversione gli edifici di Expo 2015 secondo principi di economia circolare che sarà ultimata nel corso dei prossimi mesi.

Fadoi, società scientifica di ricerca medica tra le più importanti in Italia, Extend, il nuovo polo nazionale di trasferimento tecnologico interamente dedicato al settore biofarmaceutico per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, lanciato da Cdp venture capital, Diesse, azienda leader nella produzione integrata e interamente in-house di sistemi diagnostici innovativi, prenderanno casa proprio accanto alla sede dell’acceleratore Berkeley skydeck Europe e di Federated innovation, la società che raggruppa oltre 37 corporate nella piattaforma di open innovation basata sul principio del 'collaborate to compete'.

Le aziende potranno così beneficiare dell’ecosistema di innovazione, grazie ad un’interazione diretta con tutti soggetti che sono parte del distretto e le ancore pubbliche-università degli studi di Milano, Human Technopole, Istituto Galeazzi e Fondazione Triulza, insieme a cui potranno sviluppare idee e progetti di innovazione nel campo delle life sciences e city of the future, in un contesto collaborativo e multidisciplinare.