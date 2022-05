Milano: da Cecchetti e Sardone solidarietà a presidente Comunità ebraica

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – "Solidarietà e vicinanza mia, e di tutta la Lega, al presidente della Comunità Ebraica milanese, Walter Meghnagi, per la lettera con proiettile indirizzata al suo domicilio milanese. Stiamo assistendo ad una deriva inquietante a Milano e in Lombardia, con minacce al governatore Attilio Fontana e al sindaco Giuseppe Sala, con le contestazioni alla Brigata Ebraica il 25 aprile a Milano, con le sedi della Lega in Lombardia da mesi sotto attacco costante, continuamente vandalizzate".

E' quanto afferma Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. Con lui anche le parole di solidarietà di Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano: "Non sono accettabili questi attacchi vili e questa atmosfera intorno alla Comunità preoccupa. Non bisogna abbassare l'attenzione: ci auguriamo che i responsabili siano presto presi e assicurati alla giustizia".