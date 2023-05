Milano: dal 25 maggio 'Festival delle bambine e dei bambini' dedicato a mondo infanzia

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – Il Comune di Milano|Cultura promuove e organizza, dal 25 al 28 maggio, la prima edizione del Festival delle Bambine e dei Bambini, quattro giorni di eventi partecipati e diffusi in tutta la città interamente dedicati al mondo dell’infanzia. L’intento è quello di promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative ed eventi culturali che sostengano la comunità infantile e valorizzino il concetto di animazione territoriale inteso come servizio pubblico anche per i piccoli.

Circa 60 le realtà aderenti tra musei, istituzioni, associazioni, teatri, e circa un centinaio gli appuntamenti. Il festival si svolgerà durante la Settimana dei Diritti dell’infanzia, il cui focus è il diritto alla libertà di espressione sancito dall'articolo 13 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, ratificata dal Parlamento italiano il 27 maggio 1991. Anche per questo, molte iniziative saranno incentrate sulle situazioni di maggior bisogno educativo.

La manifestazione, dedicata in particolare alla fascia di età 3-12 anni, ha come cuore il Castello Sforzesco. All’interno dei suoi spazi si alternano varie attività legate alle aree tematiche del Castello e ai suoi musei (ceramica, giochi antichi, arazzi, scherma), tutte ad ingresso libero e gratuito grazie al sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Tra queste, la 'Caccia al tesoro nel Cortile delle Armi', le 'Letture animate' e i 'Giochi antichi' in Cortina di Santo Spirito, il laboratorio di ceramica nel Cortile della Rocchetta, e 'Exibit Experia' nel Cortile Ducale.

"Questa prima edizione del festival è stata fortemente voluta per rafforzare un servizio pubblico culturale che valorizzi l'animazione territoriale sostenendo la crescita di bambine e bambini attraverso iniziative ed eventi pensati per le esigenze educative dei più piccoli", dichiara l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

"Il Castello, autentica cittadella della cultura -aggiunge- si mette a disposizione della città come hub della manifestazione attraverso proposte innovative ispirate ai luoghi e alle collezioni, in maniera inclusiva e aperta, con attività ad ingresso libero e gratuito grazie al generoso sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Dal Castello, l'iniziativa si irraggia poi in molti e diversi luoghi e spazi della città: musei, biblioteche, teatri e spazi pubblici diventeranno occasioni di scoperta e avventura, per offrire alle bambine e ai bambini conoscenza e divertimento".

L’intera città si accende nei giorni del Festival con tante iniziative nei diversi quartieri, organizzate in modo diffuso con il coinvolgimento delle principali istituzioni culturali milanesi attive nella promozione della partecipazione culturale dei bambini e delle bambine. Il programma ha carattere inclusivo nelle modalità di svolgimento e nella declinazione dei temi proposti.