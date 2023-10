Milano: De Corato, 'auguri pronta guarigione ad agente penitenziaria, mi batterò su taser'

Milano, 11 ott. (Adnkronos) - "Questa mattina mi è stato riferito che l'agente di polizia penitenziaria che ricoverato dallo scorso 21 settembre dopo essere finito in coma mentre tentava di fermare la fuga di un detenuto magrebino che aveva in gestione all’ospedale San Paolo d...

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – "Questa mattina mi è stato riferito che l'agente di polizia penitenziaria che ricoverato dallo scorso 21 settembre dopo essere finito in coma mentre tentava di fermare la fuga di un detenuto magrebino che aveva in gestione all’ospedale San Paolo di Milano, è uscito dalla terapia intensiva. Durante la mia visita dello scorso mese, ho portato tutta la mia personale solidarietà e vicinanza sia al povero agente, nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Carlo, che ai familiari venuti appositamente dal Sud Italia, augurando loro una pronta e imminente guarigione che, con la notizia odierna, è stata di buon auspicio". Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, ex vice sindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera e membro della commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle periferie in Italia.

"Ora -aggiunge De Corato- mi auguro che, da parte dei magistrati venga inflitta una pena più severa e duratura al magrebino che, con la sua evasione, per poco non ha causato una strage. A maggior ragione, continuerò a battermi in Parlamento per tutte le donne e gli uomini del corpo di polizia penitenziaria affinché, come già avviene per polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e in molti casi anche per la polizia locale, anche loro vengano dotati del taser".