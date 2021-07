Milano: De Corato, 'domani centrodestra pronto ad affossare piano aria'

Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Domani il consiglio comunale di Milano affronterà la discussione degli emendamenti del Piano Aria e "il centrodestra è pronto ad affossarlo con 533 emendamenti". Lo fa presente il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato.

"Sala sta già offendendo i consiglieri comunali e i milanesi fregiandosi del titolo di sindaco più assenteista perché, su 353 sedute che si sono svolte fino al 3 maggio, lui ha partecipato solo a 141 di queste quindi al 39%. Poi – aggiunge De Corato – commette un altro passo falso perché, come ha denunciato il consigliere Pd Carlo Monguzzi, di fatto ha già mandato a Roma per i 2,3 miliardi del Recovery Plan il vero Piano Aria mentre al consiglio sta presentando pura aria fritta".

A due mesi dal voto "votiamo un Piano Aria a cui il centrosinistra non si è interessato in 5 anni. Ora Sala fa convocare addirittura il consiglio comunale da remoto per garantirsi la presenza dei suoi consiglieri che, nelle sedute in presenza, spesso e volentieri si volatilizzano ben prima che il consiglio sia finito. Nel merito, nella delibera del Piano Aria si è dato credito alle osservazioni più assurde che vorrebbero vedere tutta la città con macchine elettriche o intere zone solo ciclabili, una Milano ad emissioni zero (o quasi) praticamente vietata al traffico automobilistico privato".