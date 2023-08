Milano: De Corato (Fdi), 'per fortuna con legge Meloni vandali rischiano fino a tre anni'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Non mi sorprende che nella Milano di Sala, in cui vengono continuamente celebrati autentici imbrattatori di monumenti pubblici che si autoincensano con proclami green, sia avvenuto un imbrattamento come quello di stanotte alla galleria Vittorio Emanuele. Se, infatti,...

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Non mi sorprende che nella Milano di Sala, in cui vengono continuamente celebrati autentici imbrattatori di monumenti pubblici che si autoincensano con proclami green, sia avvenuto un imbrattamento come quello di stanotte alla galleria Vittorio Emanuele. Se, infatti, viene fatto passare il principio che ci si può svegliare la mattina e, per qualche ragione ideologica, si è legittimati a imbrattare a piacimento si ottengono risultati come questi. Per fortuna però, grazie alla legge Meloni approvata ad aprile, questi vandali rischiano di scontare fino a tre anni di reclusione. E questo, nonostante le dure critiche a questa normativa mosse dalla sinistra che, con il suo atteggiamento, di fatto presta un supporto indiretto a questo tipo di vandalismi". Così Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e già vicesindaco delle giunte di centrodestra milanesi.