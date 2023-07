Milano: De Corato (Fdi), 'Sala riferisca su situazione strutture anziani'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "In seguito alla tragedia avvenuta questa notte nella Rsa 'Casa per coniugi', dove ci sono stati sei morti, due feriti gravi e altre 81 persone portate in ospedale, esprimo la mia massima solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite da questi improvv...

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "In seguito alla tragedia avvenuta questa notte nella Rsa 'Casa per coniugi', dove ci sono stati sei morti, due feriti gravi e altre 81 persone portate in ospedale, esprimo la mia massima solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite da questi improvvisi ed evitabili, lutti. In particolare, ringrazio le squadre dei vigili del fuoco che, senza sosta, dalla scorsa notte, stanno continuando a lavorare per mettere in sicurezza l’intero edificio". Così Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali dell'aula di Montecitorio.

"Il sindaco Sala, questa mattina, invece di stemperare la tensione e la situazione, magari dando qualche dato in più sull’incendio che in qualità di primo cittadino gli sarà stato comunicato, ha preferito affermare che la situazione avrebbe potuto essere più grave", spiega il deputato che si rivolge poi direttamente al primo cittadino milanese chiudendo di "spiegare come vengono gestite tutte le Rsa comunali, sia quelle a gestione pubblica che quelle private. Dica e spieghi bene quali norme sulla sicurezza vengono applicate nelle residenze per anziani milanesi".

"Lo scorso marzo, in commissione Welfare a Palazzo Marino, l’opposizione aveva chiesto una seduta per avere spiegazioni in merito ma, come sempre, il centrosinistra non ha dato risposta alcuna", conclude De Corato.