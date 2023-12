Milano: De Corato, 'qualità vita, città sempre più pericolosa e su green al 41esimo posto'

Milano, 4 dic.(Adnkronos) - "Oggi il Sole 24 Ore, nel comunicare le città italiane in base alla qualità della vita 2023, ha classificato Milano al 107esimo posto, cioè l'ultimo, nell’ambito di Giustizia e Sicurezza, mentre per l’Ambiente e i Servizi è...

Milano, 4 dic.(Adnkronos) – "Oggi il Sole 24 Ore, nel comunicare le città italiane in base alla qualità della vita 2023, ha classificato Milano al 107esimo posto, cioè l'ultimo, nell’ambito di Giustizia e Sicurezza, mentre per l’Ambiente e i Servizi è stata classificata al 41esimo posto, superato da Venezia e Genova, malgrado la Giunta si definisca 'green'. A questo punto, mi domando se il sindaco Sala abbia ancora il coraggio di affermare che si tratta di 'una campagna politico-mediatica contro la città'". Così Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d’Italia, ex vice sindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle periferie in Italia, commenta la classifica sulla qualità della vita 2023 delle città italiane, pubblicata oggi dal Sole 24 ore.

"In un capoluogo primo in Italia per furti e rapine su pubblica via, dove negli ultimi 4 anni i reati sono aumentati del 50% e ci sono 128 denunce ogni 100.000 abitanti -afferma De Corato- Sala ha ancora il coraggio di affermare che si tratta di 'una campagna politico-mediatica contro la città. Per non parlare, poi, dell’ex prefetto Saccone, in sintonia con il primo cittadino, che ha parlato di 'esasperazione nei titoli dei giornali'. E' giunto il momento che sindaco, Granelli e Gabrielli (di quest’ultimo dopo oltre 2 mesi dalla nomina non si hanno notizie, ndr) si diano una mossa. Il tempo delle chiacchiere e delle promesse è finito, ora i milanesi si aspettano fatti concreti al più presto".

"Oggi, poi -aggiunge- anche il neo prefetto Sgaraglia ha ribadito che in città si avverte un alto tasso di microcriminalità che va gestito. Per quanto concerne l’Ambiente e i Servizi, infine, Milano è stata classificata solo al 41esimo posto, dopo tutti i soldi sperperati per il verde. Ma può una Giunta che si definisce 'green', classificarsi solo al quarantunesimo posto su 107 città italiane? Prima di noi, in classifica, dal punto di vista del verde, ci sono tante altre città governate da Giunte di centrodestra, soprattutto nel nord Italia: Da Venezia a Treviso, da Belluno a Pordenone, da Asti a Sondrio, da Genova a La Spezia e Pisa".