Milano: Delpini cita Don Abbondio e invoca fiducia, 'rimedio a epidemia paura'

Milano, 6 dic.(Adnkronos) – L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha scelto una battuta di Don Abbondio, "Il coraggio, uno se lo può dare", per il titolo del discorso alla città e alla diocesi, pronunciato questa sera nella basilica di Sant'Ambrogio, alla vigilia della festa del santo patrono della città. Un discorso che vuole spronare a "una pratica della fiducia" – come recita il sottotitolo – contro "l'epidemia della paura".

"Cerchiamo ispirazione per reagire alla mediocrità e alla rassegnazione. Sentiamo la responsabilità di essere persone fiduciose nell’esercizio dei compiti che ci sono stati affidati e sentiamo il dovere di prenderci cura di quel bene comune che è la fiducia", ha esortato Delpini. "La mediocrità e la viltà – spiega l'arcivescovo – possono essere giustificate e raccomandate come una forma di prudenza, come una pratica di realismo, come un consiglio per il quieto vivere", ma "per una comunità, per una città, per un Paese la fiducia è condizione irrinunciabile per una coesistenza pacifica delle persone, delle culture, delle religioni. La fiducia è un atteggiamento necessario per affrontare le sfide di oggi e per andare verso il futuro. La fiducia è l’antidoto desiderabile per contrastare il declino della nostra civiltà. La fiducia è il rimedio all’epidemia della paura", contro cui "il vaccino per prevenire il contagio non è stato ancora trovato".