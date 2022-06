Milano Design Week, la performance di Andrea Bianconi per Luxy

Milano, 8 giu. (askanews) – In attesa si portare la propria sedia delle idee a Houston, dove la galleria Barbara Davis gli dedicherà una mostra, l’artista Andrea Bianconi ha realizzato a Milano la performance FMS – Flight Message System, nell’ambito di un evento organizzato da Luxy in Fondazione Catella per la Design Week. Parole, idee, aeroplani di carta: con l’azione di Bianconi si è tornata a sentire l’aria degli eventi newyorchesi nei quali si consolidava un nuovo modo di pensare all’arte.