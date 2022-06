Milano Design Week, Paolo Casati presenta il Fuorisalone

Milano, 5 giu. (askanews) – Quinta edizione in 24 mesi per la Milano Design Week e per il Fuorisalone, che porta eventi e cultura in tutta la città. Paolo Casati, direttore creativo del Fuorisalone e di Brera Design District ha presentato ad askanews l’edizione 2022, che si espande su gran parte della città. La parola chiave per quest’anno è sostenibilità, ma trovano spazio nella programmazione anche altri temi: nuovi materiali, tecnologia, metaverso, NFT.

Tra le novità il premio del pubblico per la migliore installazione, ma anche una nuova piattaforma che parla di ispirazione e aiuta il visitatore a muoversi tra le tante proposte della manifestazione.