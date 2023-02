Milano: dialogo con il pubblico sulla libertà, al teatro Arcimboldi l'ironia di Alessandro Siani

Milano, 14 feb. (Adnkronos) - Libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d'espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di Covid: la libertà è il filo conduttore del nuovo spettacolo di Alessandro Siani che to...

(Adnkronos) – Libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d'espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di Covid: la libertà è il filo conduttore del nuovo spettacolo di Alessandro Siani che torna sul palco del teatro Arcimboldi di Milano.

Dopo il successo del 'Felicità tour', il comico partenopeo sarà in scena lunedì prossimo, 20 febbraio, con il suo 'Extra Libertà Live Tour – New Edition', un nuovo stand up comedy nel quale il dialogo con il pubblico è fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l’attualità, la guerra e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine.

Come unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni, una dose di gioia pura.