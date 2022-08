Un ragazzino di 12 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada mentre era in bicicletta. Il conducente è stato individuato.

Milano, dodicenne in bicicletta ucciso da un pirata della strada

Terribile incidente mortale nella periferia di Milano. Un ragazzino di soli 12 anni è stato travolto e ucciso mentre stava viaggiando in sella alla sua bicicletta. Il fatto è accaduto la notte scorsa, lunedì 8 agosto, in via Bartolini, in zona Certosa, alla periferia di Milano. Il ragazzino purtroppo è morto sul colpo e quando sono arrivati gli operatori del 118 per lui non c’era già più nulla da fare.

Il conducente non ha prestato soccorso

Il conducente del mezzo non si è fermato a prestare soccorso, ma è scappato cercando di far perdere le sue tracce. Il pirata della strada è stato poco dopo individuato dagli agenti della polizia locale di Milano, che ora stanno valutando la sua posizione. Per il ragazzino purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato così violento che il 12enne è morto sul colpo e qualsiasi tentativo di salvarlo da parte del personale del 118 si sarebbe rivelato del tutto inutile.