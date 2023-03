Milano: domani due manifestazioni in città, allerta alta da forze dell'ordine

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Forze dell'ordine in allerta in vista delle due manifestazioni in programma per domani a Milano: la prima organizzata da gruppi antagonisti e dei centri sociali, l'altra dalle associazioni delle famiglie arcobaleno, decise a farsi sentire contro il no della co...

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Forze dell'ordine in allerta in vista delle due manifestazioni in programma per domani a Milano: la prima organizzata da gruppi antagonisti e dei centri sociali, l'altra dalle associazioni delle famiglie arcobaleno, decise a farsi sentire contro il no della commissione Politiche europee del Senato alla proposta di regolamento Ue per il riconoscimento dei diritti dei figli di coppie dello stesso sesso. Il dispositivo di ordine pubblico, disposto dalla questura, non è ancora stato reso noto, tuttavia si sa già che l'attenzione sarà alta perché tutto si svolga regolarmente e senza disordini.

Il primo appuntamento vedrà gli antagonisti darsi appuntamento alle 14.30 in piazzale Loreto e dare vita a un corteo che dovrebbe percorrere via Padova, lungo l'asse Nord, per chiudersi in largo Tel Aviv con un concerto che dovrebbe tenersi in uno stabile dismesso. Almeno tre o quattromila i partecipanti attesi all'evento, ma molti altri potrebbero arrivare da fuori regione o addirittura dall'estero. "Le lotte che portiamo avanti sono orientate alla giustizia, all’egualitarismo e alla libertà -spiegano gli organizzatori-; esse sono molte e tutte profondamente convergenti", a partire dal bisogno di una casa, a cui si aggiunge lo sfruttamento lavorativo, che "si è acuito durante il periodo pandemico", tanto che "oggi in Italia abbiamo la spaventosa media di 3 morti al giorno sul posto di lavoro". Senza dimenticare critiche al meccanismo dell’alternanza scuola-lavoro e alle conseguenze della crisi climatica.

L'altro raduno, a sostegno delle famiglie arcobaleno, è in programma per le 15 in piazza della Scala; inizialmente previsto in largo 11 settembre 2001, nei pressi della prefettura, in previsione di una larga partecipazione, per ragioni d'ordine pubblico è stato spostato nel più capiente spazio di fronte a Palazzo Marino. Qui si terrà un presidio organizzato da Arcigay Milano, Famiglie Arcobaleno e Sentinelli al quale sono attesi numerosi rappresentanti di associazioni Lgbtq+ ed esponenti politici, tra cui i Radicali, Sinistra Italiana e Pd, con la segretaria Elly Schlein. Così come per il corteo di ieri sera organizzato in memoria di Davide Cesare-Dax, l'attivista del centro sociale Orso ucciso il 16 marzo 2003, il dispositivo di sicurezza che la questura sta mettendo a punto sarà organizzato anche con attività di prevenzione e tutela degli obiettivi sensibili, affinché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi.