Milano: domani giornata dedicata a donne in storia, arte, scienza e in città

Milano: domani giornata dedicata a donne in storia, arte, scienza e in citt&a...

Milano: domani giornata dedicata a donne in storia, arte, scienza e in citt&a...

Milano: domani giornata dedicata a donne in storia, arte, scienza e in citt&a...

Milano, 9 mar.(Adnkronos) – – Donne che raccontano le donne. Domani, in occasione dell’8 marzo, le iniziative organizzate dal Comune di Milano proseguiranno con una giornata dedicata alle figure femminili milanesi nella storia, nell’arte, nella scienza e nella vita della città. I musei civici saranno gratuiti per tutte le donne, milanesi e turiste, che vorranno visitarli magari seguendo l’itinerario proposto per questa particolare giornata, dal titolo 'Milano città delle donne'.

Si passerà tra vie, monumenti, murales e opere d’arte in sedici tappe: sette musei (Museo del Novecento, Gam-Galleria d’Arte Moderna, Palazzo Morando, Mudec–Museo delle Culture, Museo Archeologico, Museo del Risorgimento); il Cimitero Monumentale dove scoprire le storie delle grandi donne del passato; i monumenti dedicati alle donne (piazza Castello, via Vittor Pisani, piazza Belgiojoso, Parco CityLife e Largo Richini); i murales con i volti delle staffette partigiane della Resistenza, Angela e Lia e delle donne del ‘900 (via Sammartini e via Graziano Imperatore e via Trentacoste). Un cammino che toccherà storie antiche e più recenti, conquiste e memoria come le pietre di inciampo poste per ricordare le donne di ogni età deportate nei campi di concentramento.

Alle ore 11, in piazza Belgiojoso, inizierà la camminata-racconto delle figure femminili: Cristina Trivulzio di Belgiojoso, Pippa Bacca, Lea Garofalo, Gae Aulenti, Ersilia Bronzini Majno, Emanuela Setti Carraro, Maria Teresa e Gaetana Agnesi, Alda Merini, Antonia Frigerio Conte, Anna Stepanovna Politkovskaja, Margherita Hack e Camilla Cederna. Insieme a loro ne saranno ricordate altre 47 tra scrittrici, giornaliste, poetesse, scienziate, partigiane, donne delle istituzioni e della politica, benefattrici e artiste. Madri, mogli, figlie, compagne, donne. La camminata terminerà alle 14.15 in largo Richini e Giardini Camilla Cederna nei pressi della statua di Margherita Hack con lo sguardo rivolto alle stelle del cielo.