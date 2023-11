Milano: domani sera apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - In occasione della presentazione di 'Insieme è Natale a Palazzo Lombardia', il ricco programma di iniziative organizzate per le festività natalizie in programma domani, mercoledì 28 novembre, Regione Lombardia prevede un’apertura ecc...

Milano, 28 nov. (Adnkronos) – In occasione della presentazione di 'Insieme è Natale a Palazzo Lombardia', il ricco programma di iniziative organizzate per le festività natalizie in programma domani, mercoledì 28 novembre, Regione Lombardia prevede un’apertura eccezionale del Belvedere dalle 18 alle 20. Si potrà salire al 39esimo piano di Palazzo Lombardia senza prenotazione. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia.