Milano: domenica 15 ottobre volontari mensa Sant’Antonio in strada per distribuire pane

(Adnkronos) – Pane in strada per chi ha fame. Domenica 15 ottobre, a partire dalle 10.30 del mattino, la mensa francescana del centro Sant’Antonio di Milano aprirà le sue porte per distribuire pane fresco nelle strade. L’iniziativa, organizzata da Antoniano per celebrare la Giornata mondiale del pane (16 ottobre) e quella per la lotta alla povertà (17 ottobre), si svolgerà contemporaneamente anche nelle altre mense di Operazione Pane di Roma, Bologna, Torino e Cava de’Tirreni (Sa).

Più di 60 frati e volontari saranno vicino alle mense e alle chiese e distribuiranno oltre 3.000 pagnotte, grazie al contributo di tanti panettieri e fornai che hanno scelto di stare al fianco dell’Antoniano. L’evento sarà anche un’occasione per aprirsi a tutta la comunità, per far conoscere le attività delle mense e sensibilizzare sull’importanza di tendere la mano a chi non ce la fa e far sentire il calore di una famiglia a chi è solo.

"Vogliamo condividere il pane con tutti -spiega il direttore dell’Antoniano, Giampaolo Cavalli- per ricordarci che solo insieme e nella condivisione si vince la povertà. Il pane è casa, amore, cura. È condivisione. Spezzare il pane, dividerlo con chi ci sta accanto vuol dire riconoscerci parte di una sola famiglia, riconoscerci come fratelli e sorelle. Significa dire 'benvenuto, benvenuta, qui sei a casa'. Ed è quello che facciamo ogni giorno nelle nostre mense, accogliendo chi è fragile e solo. Lo facciamo sull’invito di Gesù: date voi stessi da mangiare".