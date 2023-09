Milano: domenica porte aperte a Palazzo Lombardia per Belvedere 39esimo piano

Milano: domenica porte aperte a Palazzo Lombardia per Belvedere 39esimo piano

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Domenica prossima, 3 settembre, dalle 10 alle 18, riapre al pubblico, con accesso libero e gratuito dall'ingresso N1, il Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, a Milano."Un 'colpo d'occhio' per un'esperienza unica e indimenticabil...

Milano, 1 set. (Adnkronos) – Domenica prossima, 3 settembre, dalle 10 alle 18, riapre al pubblico, con accesso libero e gratuito dall'ingresso N1, il Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, a Milano.

"Un 'colpo d'occhio' per un'esperienza unica e indimenticabile -spiega il presidente della Regione, Attilio Fontana- ma anche la possibilità per conoscere personalmente la nostra casa che, come ho sempre detto, è la casa di tutti i lombardi".

"Salire fino a oltre 160 metri d'altezza -aggiunge il governatore- permette di godere di un panorama meraviglioso, una vista mozzafiato per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici del territorio".