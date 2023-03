Milano: domenica torna la 'Stramilano'e festeggia il 50esimo compleanno

Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Domenica 19 marzo torna l'appuntamento con 'Stramilano', la corsa non competitiva più famosa d’Italia che quest’anno festeggia la sua cinquantesima edizione. Era infatti il 1972 quando per la prima volta a Milano un’ondata gioiosa ...

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – Domenica 19 marzo torna l'appuntamento con 'Stramilano', la corsa non competitiva più famosa d’Italia che quest’anno festeggia la sua cinquantesima edizione. Era infatti il 1972 quando per la prima volta a Milano un’ondata gioiosa di corridori percorsero le vie del capoluogo, regalando alla città una indimenticabile giornata di festa. Solo nel 1976 la corsa fu aperta anche ai professionisti, che risposero con grande entusiasmo all’invito degli organizzatori rendendo Stramilano una delle tappe più attese della stagione agonistica. E adesso, nel 2023, Milano è pronta ad accogliere di nuovo atleti, appassionati e famiglie che si riverseranno sulle strade per trascorrere una mattinata all’insegna del divertimento, dello sport e dell’aria aperta.

"La Stramilano è una manifestazione sportiva che, soprattutto negli ultimi anni, coinvolge e fa partecipare i cittadini sempre con grande entusiasmo” -afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala-. E' bello festeggiare oggi i 50 anni e le 50 edizioni di questa straordinaria corsa che nel corso del tempo è diventata un vero e proprio punto di riferimento sia per i corridori professionisti sia per i runner amatoriali e le famiglie. Sono certo che anche quest'anno le tre gare, 10 km, 5 km e Half Marathon, saranno vissute con sportività e allegria da tutti i partecipanti grandi e piccoli, atleti e semplici appassionati, facendo del 19 marzo una giornata di vera festa".

Alle 9.00 i primi a partire da Piazza Duomo saranno i partecipanti alla Stramilano 10 Km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città. Alle 9.30, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli. I mini atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 Km, incoraggiati da simpatici personaggi dislocati lungo il percorso. L’arrivo è fissato per tutti all’ Arena Civica Gianni Brera, dove grandi e piccoli, potranno riprendersi dalle fatiche della corsa e godere di momenti di relax e divertimento. Infine, alle ore 10.00 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello. Migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo a ritmo serrato sulla classica distanza di 21,097 Km.