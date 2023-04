Una terribile tragedia si è consumata questa mattina nel centro di Milano. Una donna di 39 anni, in sella alla sua bici, è stata travolta e uccisa da una betoniera.

Milano, donna in bici travolta e uccisa da una betoniera

Una terribile tragedia si è consumata in pieno centro a Milano. Una donna di 39 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera, mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente mortale è avvenuto all’angolo tra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi ma gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia Locale.

Il conducente sotto shock

Il conducente della betoniera è risultato negativo all’alcol test e al pre test antidroga. L’uomo è in stato di shock. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante, al momento dell’incidente, proveniva da via Sforza e stava svoltando a destra, verso corso di Porta Vittoria. Purtroppo per la donna in bicicletta non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.