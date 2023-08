Milano: dopo il Bosco Verticale, Loreni sfida Sant'Ambrogio per entrare nel Guinness

Milano: dopo il Bosco Verticale, Loreni sfida Sant'Ambrogio per entrare ...

Milano, 21 ago. (Adnkronos) – Ormai conosciuto da tutti dopo la 'traversata' dal Bosco Verticale alla Torre Unicredit di Milano, una passeggiata di 205 metri camminando su un cavo teso a 140 metri d'altezza e della Diga di Ridracoli, sempre ad una altezza di 140 metri ma stavolta per una lunghezza di 410 metri, stabilendo così il suo record personale, il 'funambolo zen' Andrea Loreni alza l'asticella seguendo uno dei suoi mantra, 'impara a stare scomodo': stavolta il suo limite lo affronterà in salita. La prossima sfida, infatti, sarà quella di percorrere 40 metri su un cavo inclinato di 39 gradi, la cosiddetta 'inclinazione media', per entrare direttamente nell’albo dei Guinness World Records.

Funambolo, performer ma anche formatore e comunicatore, Loreni ha trovato nel rapporto con l’equilibrio, il vuoto e il superamento del limite una scuola di vita, che porta ad una preparazione fisica che punta in primis alla gestione della respirazione e della fluidità del movimento usando come strumento fondamentale la pratica della meditazione, ma anche l’accettazione della paura.

L'appuntamento si terrà nel pomeriggio di sabato 14 ottobre alle porte di Milano, davanti alla cinquecentesca Chiesa di Sant'Ambrogio di Cinisello Balsamo, a due passi da Villa Ghirlanda.