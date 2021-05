Milano, dopo la festa scudetto dell’Inter un 26enne viene accoltellato da una escort

Notte di sangue a Milano, dove un giovane che aveva preso parte alla festa scudetto dell'Inter, è stato accoltellato e quasi eviscerato da una donna

Si è appositamente recato da Torino a Milano, per prendere parte alla festa organizzata a San Siro per celebrare lo scudetto vinto dall’Inter, un giovane di 26 anni. Poi però il suo viaggio ha preso decisamente una brutta piega.

Milano, giovane 26enne accoltellato

Ha davvero dell’incredibile la storia che proviene da Milano e ha come protagonista un giovane senegalese di 26 anni residente a Torino, ma recatosi a Milano in occasione della festa scudetto dell’Inter.

A ricostruire la sua vicenda è stato proprio il diretto interessato, che dopo essere stato accoltellato da una escort, ha dovuto riferire alla Polizia tutto ciò che a suo dire gli è successo.

Milano, 26enne accoltellato: il racconto del giovane

Avrebbe dovuto prendere un treno che lo avrebbe riportato a Torino, a casa sua, il giovane 26enne che ieri, 8 maggio 2021, a Milano, è stato accoltellato, ma avendolo perso, ha deciso di trascorrere qualche ora in lieta compagnia insieme ad una escort.

Il tempo trascorso con la donna però si è rivelato tutt’altro che lieto, la escort infatti al culmine di una lite in merito alla prestazione sessuale lo avrebbe aggredito con un coltello.

L’appuntamento a casa della donna

Il ragazzo ha raccontato di aver fissato un appuntamento con la prostituta subito dopo aver perso il treno e dopo averla trovata attraverso un sito internet, poi si sarebbe recato a casa della donna e le avrebbe da subito dato 50 euro per la prestazione.

La donna però gli avrebbe detto di attendere qualche istante, così lui avrebbe chiesto di riavere indietro i suoi soldi in modo da andare via. Da qui sarebbe poi scaturita una lite, che si sarebbe conclusa con l’accoltellamento del ragazzo.

La richiesta di soccorso da parte del giovane

In seguito all’accaduto, il giovane è riuscito a chiedere aiuto ad un passante in Via Achille Maiocchi, che immediatamente ha allertato i soccorsi. Il ragazzo, che aveva un taglio profondo, con una parziale eviscerazione, è stato immediatamente trasportato al Niguarda di Milano. Qui è stato sottoposto a una delicata operazione.

Milano, 26enne accoltellato: si cerca la donna

La Polizia, sentita la testimonianza del giovane 26enne accoltellato da una escort, si è immediatamente recata presso l’appartamento della donna, ma lì non ha aperto nessuno.

Gli agenti della Polizia sono comunque riusciti a introdursi all’interno dell’abitazione ma non hanno trovato nessuno. Pertanto, è stato disposto il sequestro dell’abitazione e attualmente gli investigatori stanno ancora cercando di rintracciare la donna.