Milano: droga e violenza, per Confalonieri altra condanna a 6 anni

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – Omar Confalonieri, l'ex agente immobiliare già condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato una coppia di clienti e violentato la donna, ha ricevuto una seconda condanna con rito abbreviato a 6 anni di carcere per altri due casi di stupro, con identico modus operanti (droga e abuso). Lo ha deciso il gup di Milano Massimo Baraldo che ha anche condannato la moglie, per un solo episodio, a 4 anni 5 mesi e 10 giorni.

Confalonieri è stato assolto per altri due episodi e prosciolto per querela tardiva per un quinto caso. Il giudice ha stabilito per una delle vittime, unica parte civile nel processo, un risarcimento di 20mila euro. "Impugneremo la sentenza. Siamo profondamente convinti che si tratti di un processo anacronistico che riguarda vicende poco chiare di sei-sette anni fa non ascrivibili al nostro cliente" spigano i difensori, gli avvocati Luca Ricci ed Emilio Trivoli. Le motivazioni saranno rese note tra 15 giorni.